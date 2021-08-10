Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» и «Милан» не могу согласовать сумму трансфера Иличича

17:48
Теги:

«Милан» готов купить полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича. Однако клубы пока не могут договориться о сумме трансфера: миланцы готовы заплатить только 4 миллиона евро, а бергамаски требуют все 10, сообщает SportMediaset.

Контракт 33-летнего словенца с «Аталантой» истекает летом 2022 года. Однако в договоре прописана опция продления соглашения еще на сезон.

Ранее появилась информация, что «россонери» уже договорились со словенцем об условиях личного контракта.

В минувшем сезоне Иличич принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
Дина и Арина Аверины намерены взять реванш на Олимпиаде в Париже
В Международной федерации гимнастики рассказали, может ли открыться дисциплинарный процесс после высказываний Винер-Усмановой
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд