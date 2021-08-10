«Аталанта» и «Милан» не могу согласовать сумму трансфера Иличича

«Милан» готов купить полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича. Однако клубы пока не могут договориться о сумме трансфера: миланцы готовы заплатить только 4 миллиона евро, а бергамаски требуют все 10, сообщает SportMediaset.

Контракт 33-летнего словенца с «Аталантой» истекает летом 2022 года. Однако в договоре прописана опция продления соглашения еще на сезон.

Ранее появилась информация, что «россонери» уже договорились со словенцем об условиях личного контракта.

В минувшем сезоне Иличич принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.