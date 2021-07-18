«День принятия решения». Роналду опубликовал стильное фото в Instagram

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото в Instagram. 36-летний португалец стоит в пиджаке рядом с автомобилем Rolls-Royce Ghost.

«День принятия решения», — подписан снимок.

Ранее сообщалось, что туринцы намерены продлить контракт с Роналду до конца сезона-2022/23. Сам футболист, как отмечалось, также принял окончательное решение остаться в клубе. По новому контракту зарплата Роналду снизится с 31 до 20 миллионов евро. Нынешнее соглашение истекает 30 июня 2022 года.

Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов.