Легенда «Фиорентины» Антоньони покинул клуб
14:31
Спортивный директор «Фиорентины» Джанкарло Антоньони покинул клуб, информирует Sportmediaset.it. Как отмечается, 67-летний руководитель не принял новую должность, так как посчитал ее понижением своих полномочий. Ему предложили быть менеджером по скаутингу в молодежной команде.
Антоньони — настоящая легенда и икона «Фиорентины». Почти всю карьеру футболиста он играл за «фиалок». На его счету 412 матчей и 61 гол. Он является рекордсменом клуба по количеству матчей в Серии A (341). В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 1982 году.
Напомним, за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
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