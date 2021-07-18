Локателли отказался переходить в «Арсенал» и дортмундскую «Боруссию»
05:58
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Арсенал» и дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 23-летний итальянец решил присоединиться к «Ювентусу», он уже согласовал личные условия контракта с туринцами до 2026 года. «Ювентус» работает над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку.
В сезоне-2020/21 Локателли провел 34 матча за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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