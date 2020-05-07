Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дель Пьеро выступил против идеи чемпионского плей-офф в серии А

20:16
Алессандро Дель Пьеро. Фото AFP
Алессандро Дель Пьеро. Фото AFP
Теги:

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро ответил на вопрос, как он относится к идее президента «Лацио» Клаудио Лотито, который ранее предложил провести плей-офф между его клубом и «Юве». Сезон в Италии прерван из-за пандемии коронавируса.

«Это все очень странно, потому что мы впервые сталкиваемся с чем-то абсолютно неизвестным, нам приходится вести себя по-другому. Сложно справиться с этой ситуацией. Я скучаю по футболу во всех его проявлениях.

Идея Лотито? Я очень надеюсь, что будет способ завершить чемпионат подобающим способом. Возможно, придется играть в июле и августе, но надеюсь, что все удастся завершить правильно, без изменения формата, отмены матчей и так далее", — сказал Дель Пьеро в прямом эфире Instagram с CNN Sport.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 860 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. 267 032 человека умерли, выздоровели — 1 320 984.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6737
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир