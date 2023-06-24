Де Врей подписал новый контракт с «Интером»

Защитник «Интера» Стефан де Врей подписал новый контракт с командой, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение 31-летнего защитника рассчитано до июня 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 38 матчах за клуб во всех турнирах, отличившись одним голом.