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Де Росси может возглавить «Болонью» в случае ухода Михайловича

13:13
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Тренер сборной Италии Даниеле Де Росси может возглавить «Болонью», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба рассматривает кандидатуру 37-летнего итальянца, если команду покинет Синиша Михайлович.

Де Росси завершил игровую карьеру в январе 2020 года. С марта 2021 он вошел в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии, заняв пост технического ассистента до конца Евро-2020.

«Болонья» по итогам сезона-2020/21 заняла 12-е место в серии А.

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