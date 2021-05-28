Де Росси может возглавить «Болонью» в случае ухода Михайловича
13:13
Тренер сборной Италии Даниеле Де Росси может возглавить «Болонью», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство клуба рассматривает кандидатуру 37-летнего итальянца, если команду покинет Синиша Михайлович.
Де Росси завершил игровую карьеру в январе 2020 года. С марта 2021 он вошел в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии, заняв пост технического ассистента до конца Евро-2020.
«Болонья» по итогам сезона-2020/21 заняла 12-е место в серии А.
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