Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал увольнение Андреа Пирло с поста главного тренера «Ювентуса».

«Трудно оценивать. Конечно, он не добился успехов. Если смотреть на «Ювентус», то команда в последнее время была флагманом, лидером не только итальянского футбола, но и мирового, и сейчас это, конечно, спад. Еле-еле попасть в Лигу чемпионов, на подножку успели. Поэтому, это логично, при том, что год — это мало для оценки тренера. Тут надо относится так — не то, что специалист плохой или хороший, а просто такой результат, который не устраивает», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что 42-летнего специалист может заменить Массимилиано Аллегри.

Пирло возглавил «Ювентус» в 2020 году. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Италии (2020). Об уходе тренера было объявлено сегодня, 28 мая.