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4 года назад Тотти завершил карьеру: «День, который я никогда не забуду»

13:00
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Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти опубликовал новый пост в Twitter.

«Сегодня для меня день, который я никогда не забуду... Как и никогда не забуду 25 лет, которые мы провели вместе», — написал Тотти.

28 мая 2017 года Тотти провел прощальный матч в своей карьере. 44-летний итальянец выступал за римский клуб с 1992 года, в составе которого стал чемпионом Италии и девятикратным серебряным призером серии А, а также двукратным обладателем Кубка страны. Тотти провел 785 матчей за «Рому», в которых забил 307 голов и сделал 184 результативные передачи.

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