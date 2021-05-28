4 года назад Тотти завершил карьеру: «День, который я никогда не забуду»

Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти опубликовал новый пост в Twitter.

«Сегодня для меня день, который я никогда не забуду... Как и никогда не забуду 25 лет, которые мы провели вместе», — написал Тотти.

Oggi per me ? un giorno che non dimenticher? mai...come non dimenticher? mai i 25 anni passati insieme ???28-05-2017!!! pic.twitter.com/721BCP2cv9 — Francesco Totti (@Totti) May 28, 2021

28 мая 2017 года Тотти провел прощальный матч в своей карьере. 44-летний итальянец выступал за римский клуб с 1992 года, в составе которого стал чемпионом Италии и девятикратным серебряным призером серии А, а также двукратным обладателем Кубка страны. Тотти провел 785 матчей за «Рому», в которых забил 307 голов и сделал 184 результативные передачи.