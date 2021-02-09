Де Росси доволен стилем игры «Ромы» при Фонсеке

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси поделился мнением о работе главного тренера Паулу Фонсеки.

«У него были взлеты и падения, и очевидно, что «Рома» борется с лучшими клубами. Однако я не говорю, что они должны быть довольны победами над маленькими клубами и поажениями отбольших, они должны стремиться к чему-то лучшему. С точки зрения стиля игры и результатов Фонсека оправдывает ожидания, возможно, он даже делает что-то большее», — приводит слова Де Росси Football Italia со ссылкой на эфир игрока в Twitch.

«Рома» после 21 матча занимает четвертое место в серии А, имея в активе 40 очков.