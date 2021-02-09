Де Пауль не собирается покидать «Удинезе». Им интересовались «Зенит» и «Ливерпуль»

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль рассказал о том, что не намерен покидать итальянский клуб.

«Я не знаю, когда будет мой последний день здесь. До этого момента я отдам все силы ради «Удинезе». В январе ходило много слухов о моем будущем, но я сразу же встретился с директором клуба и сказал, что никуда не уйду», — сказал Де Пауль Udinese TV.

В январе сообщалось, что 26-летним аргентинцем интересовался «Ливерпуль». Летом приписывали интерес «Зенита» к де Паулю, однако российскому клубу не удалось договориться о трансфере из-за высокой суммы отступных.

В текущем сезоне де Пауль провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.