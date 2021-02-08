Мальдини высказался о возможности продления контракта со Златаном

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался по поводу истекающего контракта нападающего Златана Ибрагимовича. 39-летний форвард в нынешнем сезоне забил 16 голов в 17 матчах во всех турнирах.

«Мы одна из самых молодых команд в Европе, и нам нужен такой лидер, как Ибрагимович, — цитирует BeinSport Мальдини. — Мы пытались подписать его еще в 2018 году, когда он играл за «Гэлакси».

Он сказал, что продление его контракта зависит от организма, но если он будет продолжать в том же духе, я не понимаю, почему ему не продлить контракт.