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Мальдини высказался о возможности продления контракта со Златаном

21:46
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался по поводу истекающего контракта нападающего Златана Ибрагимовича. 39-летний форвард в нынешнем сезоне забил 16 голов в 17 матчах во всех турнирах.

«Мы одна из самых молодых команд в Европе, и нам нужен такой лидер, как Ибрагимович, — цитирует BeinSport Мальдини. — Мы пытались подписать его еще в 2018 году, когда он играл за «Гэлакси».

Он сказал, что продление его контракта зависит от организма, но если он будет продолжать в том же духе, я не понимаю, почему ему не продлить контракт.

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