Чезаре Пранделли выступил против возобновления серии А в июне

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли выступил против возобновления чемпионата Италии-2019/20 в июне. Ранее первенство было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

— Не понимаю, почему мы не можем подождать, пока ситуация станет спокойнее? Почему не дождаться июля? Футбол помогает на 90 минут отвлечься от других проблем, но не думаю, что футбол сейчас необходим людям, которые увлекаются спортом. Если бы я сейчас был игроком, то не думаю, что у меня не было бы опасений по поводу выхода на поле. В Италии продолжается борьба с коронавирусом, каждый день умирают люди. Я считаю, что с футболом нужно подождать еще немного, — приводит Corriere di Brescia слова Пранделли.

Ранее клубы серии А проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 224 760 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 31 763 летальных исхода, выздоровели 122 810 человек.