«Милан» и «Интер» сыграли вничью в миланском дерби

«Милан» сыграл вничью с «Интером» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

На 11-й минуте нерадзурри вышли вперед благодаря голу Хакана Чалханоглу с пенальти. Россонери сравняли счет на 17-й минуте — Стефан де Врей забил в свои ворота. Номинальные гости вновь могли выйти вперед на 27-й минуте, но Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

«Милан» набрал 32 очка и занимает второе место. Столько же очков у лидирующего «Наполи». У «Интера» 25 очков и третье место.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Милан» — «Интер» — 1:1 (1:1)

Голы: Хакан Чалханоглу, 11 — с пенальти (0:1). де Врей, 17 — в свои ворота (1:1).

Нереализованный пенальти: Мартинес, 27 (вратарь)

«Милан»: Тэтэрушану, Кьер, Калабрия, Томори, Балло-Туре (Калюлю, 45), Крунич (Бакайоко, 84), Кессье, Диас (Ребич, 59), Тонали (Беннасер, 72), Ибрагимович, Леан (Салемакерс, 59).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Дюмфрис, 76), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 85), Брозович, Хакан Чалханоглу, Барелла (Видаль, 68), Джеко (Корреа, 76), Перишич, Мартинес (Санчес, 84).

Предупреждение: Балло-Туре, 26.

Судья: Довери (Италия).

7 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».