Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победного матча 19-го тура серии А с «Торино» (1:0) подвел итоги выступления команды.

«Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, но помню, что в июле таких разговоров не было. Ребята отлично поработали. Команда хорошо выглядела на протяжении всей части сезона. Сейчас мы счастливы, но знаем, что впереди долгий путь, полный ловушек», — цитирует Индзаги DAZN.

После 19 туров серии А «Интер» набрал 46 очков и расположился на 1-м месте. В следующем туре миланцы сыграют с «Болоньей».