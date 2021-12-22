Индзаги — о выступлении «Интера» в первой части сезона: «Мы фавориты в борьбе за скудетто»
22 декабря, 23:45
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победного матча 19-го тура серии А с «Торино» (1:0) подвел итоги выступления команды.
«Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, но помню, что в июле таких разговоров не было. Ребята отлично поработали. Команда хорошо выглядела на протяжении всей части сезона. Сейчас мы счастливы, но знаем, что впереди долгий путь, полный ловушек», — цитирует Индзаги DAZN.
После 19 туров серии А «Интер» набрал 46 очков и расположился на 1-м месте. В следующем туре миланцы сыграют с «Болоньей».
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