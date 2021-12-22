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«Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», Кокорин остался в запасе

22:27
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«Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин в очередной раз провел всю игру на скамейке запасных.

«Фиорентина» набрала 32 ока и осталась на седьмом месте в турнирной таблице серии А. «Верона» идет на 12-м месте (24 очка).

Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:1
Фиорентина
Голы
Лазанья, 17 (1:0), Кастровилли, 81 (1:1)
Верона
Монтипо Фараони Казале Шутало Мигел Велозу (Бесса, 46 ) Лазович Илич Тамез Капрари (Хонгла, 80 ) Лазанья (Канчелльери, 81 ) Симеоне
Фиорентина
Терраччано Миленкович Терзич Венути (Одриосола, 70) Игор Бонавентура (Кастровилли, 46) Торрейра Данкан Влахович Гонсалес Соттиль (Кальехон, 70)
Предупреждения
Капрари 46, Илич 46  -  Терзич 84
Судьи
Довери
Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 20:30. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Сампдория
Голы
Шомуродов, 72 (1:0), Габбьядини, 80 (1:1)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Винья (Шомуродов, 67 ) Смоллинг Манчини Кристанте Верету (Эль-Шаарави, 67 ) Мхитарян Абрахам (Афена-Гьян, 47 ) Дзаньоло
Сампдория
Фальконе Ауджелло Колли Йосида Берешиньски (Чьерво, 76) Адриэн Силва Экдаль (Феррари, 37) Аскильдсен (Депаоли, 89) Кандрева (Йепес, 89) Капуто (Квальярелла, 76) Габбьядини
Предупреждения
Берешиньски 44, Фальконе 60, Аскильдсен 61
Судьи
Джакомелли

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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