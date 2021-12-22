«Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», Кокорин остался в запасе
22:27
«Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин в очередной раз провел всю игру на скамейке запасных.
«Фиорентина» набрала 32 ока и осталась на седьмом месте в турнирной таблице серии А. «Верона» идет на 12-м месте (24 очка).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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