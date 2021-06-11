Чалханоглу отклонил выгодное предложение из Катара

Полузащитник Хакан Чалханоглу отклонил предложение от катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает журналист Николо Скира в Twitter. Футболист хочет продолжить выступать в «Милане».

По данным источника, катарцы предложили игроку контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов евро в год, плюс 8 миллионов в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет сохранить в команде турецкого игрока. В минувшем сезоне 27-летний футболист участвовал в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.