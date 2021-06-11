«Фиорентина» предложила 20 миллионов евро за форварда «Штутгарта» Гонсалеса
11:42
«Фиорентина» сделала предложение по нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу, сообщает Sky Italia.
По информации источника, итальянский клуб предложил за 23-летнего аргентинца 20 миллионов евро. Сообщается, что «швабы» хотят получить за футболиста на 3 миллиона больше.
В сезоне-2020/21 Гонсалес провел 17 матчей за «Штутгарт», на его счету 6 голов и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/06/10/fiorentina-nico-gonzalez-news-calciomercato
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