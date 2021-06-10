Дель Пьеро оценил физическое состояние Роналду

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о текущей форме форварда Криштиану Роналду.

«Думаю, у Роналду наступила такая фаза в карьере, когда он больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад. Он должен адаптироваться к своему нынешнему потенциалу, который все еще на уровне.



Ему нужно поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они дальше работать вместе», — цитирует Дель Пьеро Corriere della Sera.

7 июня появилась информация, что Роналду намерен покинуть туринский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Отмечается, что он может перейти в «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.