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Дель Пьеро оценил физическое состояние Роналду

16:39
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о текущей форме форварда Криштиану Роналду.

«Думаю, у Роналду наступила такая фаза в карьере, когда он больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад. Он должен адаптироваться к своему нынешнему потенциалу, который все еще на уровне.

Ему нужно поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они дальше работать вместе», — цитирует Дель Пьеро Corriere della Sera.

7 июня появилась информация, что Роналду намерен покинуть туринский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Отмечается, что он может перейти в «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.corriere.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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