Цена акций «Боруссии Д», «Ювентуса» и «МЮ» резко снизились из-за коронавируса

Акции клубов Европы на международных биржах упали в цене из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Marca.

Источник пишет, что стоимость акций «Ювентуса» за март упала на 21,16 процента, однако, по информации издания, клубу удалось частично компенсировать потери благодаря сокращению зарплат. Помимо «Ювентуса», в марте пострадали дортмундская «Боруссия» (стоимость акций упала на 36,76 процента) и «Манчестер Юнайтед» (стоимость акций упала на 11,06 процента).

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188. На день 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.