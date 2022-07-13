Булыкин считает, что Миранчуку стоит уйти из «Аталанты»

Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчуку надо поговорить с тренером «Аталанты». Если тренер его не видит, то, естественно, нужно переходить в какой-то другой клуб и в новой ситуации с новыми силами доказывать, на что ты способен. Там будет другой тренер и другие возможности. Поэтому, если в «Аталанте» его никто не видит, то нужно переходить и биться за место под солнцем», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.