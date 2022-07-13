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Фанаты «Наполи» разгневаны продажей Кулибали в «Челси». Руководство клуба ответило

Болельщики «Наполи» возмущены продажей Кулибали в «Челси»
Руслан Минаев
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Фанаты «Наполи» разгневаны переходом защитника Калиду Кулибали в «Челси», сообщает TuttoNapoli.

13 июля стало известно, что 31-летний сенегалец перейдет в английский клуб за 40 миллионов евро.

После этого фанаты «Наполи» пришли на тренировочную базу клуба и начали выражать возмущение действиям руководства. В ответ на это спортивный директор команды Кристиано Джинтоли попытался их успокоить.

«Это не зависит от нас», — сказал Джинтоли.

Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец подпишет с «Челси» контракт до 2027 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

В прошедшем сезоне Кулибали забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 34 матчах за неаполитанцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
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