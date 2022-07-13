Фанаты «Наполи» разгневаны продажей Кулибали в «Челси». Руководство клуба ответило
Болельщики «Наполи» возмущены продажей Кулибали в «Челси»
Фанаты «Наполи» разгневаны переходом защитника Калиду Кулибали в «Челси», сообщает TuttoNapoli.
13 июля стало известно, что 31-летний сенегалец перейдет в английский клуб за 40 миллионов евро.
После этого фанаты «Наполи» пришли на тренировочную базу клуба и начали выражать возмущение действиям руководства. В ответ на это спортивный директор команды Кристиано Джинтоли попытался их успокоить.
«Это не зависит от нас», — сказал Джинтоли.
Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец подпишет с «Челси» контракт до 2027 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.
В прошедшем сезоне Кулибали забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 34 матчах за неаполитанцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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14
|Эмполи
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
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16
|Специя
|0
|0
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|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
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18
|Лечче
|0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
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|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
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Ювентус – Сассуоло
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