Таккинарди об уходе Дибалы из «Ювентуса»: «В последние годы он просто ходил пешком по полю»

Бывший игрок «Ювентуса» Алессио Таккинарди поделился мнением о возможном переходе нападающего Пауло Дибалы в «Интер».

«Посмотрим. Для меня было бы странно видеть Дибалу в составе «Барселоны», например, пару сезонов назад... но в последние годы он просто ходил пешком по полю. Когда ты теряешь свое чутье на последних 15 метрах, ты многое упускаешь. Мне кажется, что у него больше нет такого же ритма», — приводит слова Таккинарди TMW.

Ранее сообщалось, что Дибала близок к заключению трехлетнего контракта с «Интером».

В прошедшем сезоне 28-летний футболист забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.