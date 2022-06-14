Сальваторе Сиригу может стать футболистом «Наполи»

«Наполи» ведет переговоры с вратарем «Дженоа» Сальваторе Сиригу, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы близки к тому, чтобы подписать контракт с 35-летним итальянцем. В «Наполи» рассматривают Сиригу на роль запасного вратаря.

Контракт голкипера с «Дженоа» действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Сиригу пропустил 59 голов в 37 матчах за «Дженоа», отыграв 10 встреч на ноль.