«Рома» интересуется защитником «Лилля» Челиком

«Рома» интересуется защитником «Лилля» Зеки Челиком.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб готовит новое предложение по 25-летнему игроку и переговоры продолжатся на этой неделе.

Сообщается, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет сделать его приоритетной целью в летнее трансферное окно.

Контракт Челика с «Лиллем» действует до лета 2023 года. Он выступает за французский клуб с 2018 года.

В минувшем сезоне турецкий защитник сыграл за «Лилль» 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.