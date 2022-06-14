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Сегодня, 08:14

«Рома» интересуется защитником «Лилля» Челиком

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рома» интересуется защитником «Лилля» Зеки Челиком.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб готовит новое предложение по 25-летнему игроку и переговоры продолжатся на этой неделе.

Сообщается, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет сделать его приоритетной целью в летнее трансферное окно.

Контракт Челика с «Лиллем» действует до лета 2023 года. Он выступает за французский клуб с 2018 года.

В минувшем сезоне турецкий защитник сыграл за «Лилль» 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1536459003018072069?ref_src=twsrc%5Etfw

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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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