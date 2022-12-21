Экс-игрок «Болоньи» Колыванов объяснил, почему Шомуродов должен уйти из «Ромы»

Бывший игрок «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о роли форварда Эльдора Шомуродова в «Роме».

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему узбекскому нападающему со стороны «Торино».

«Дело в том, что если он не играет в «Роме», то пусть едет в «Торино», где будет играть с Миранчуком и Влашичем. Шомуродов в «Роме» не так часто играет. Какой бы тренер ни приходил, он выходит на 15-20 минут, а из 10 игр, может, одну проведет в стартовом составе.

Футболист в этом возрасте должен играть, а ты сидишь на лавке, от этого только хуже становится. То, что он работал и нарабатывал всю жизнь и при Карпине, и после него, это все насмарку пойдет, если ты пропускаешь год-два в большом футболе. Тем более в итальянском чемпионате", — цитирует Колыванова Betonmobile.ru.

Бывший футболист «Ростова» играет в «Роме» с лета прошлого года. Его соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне он провел 6 матчей в серии А. Его трансферная стоимость — 7 миллионов евро.