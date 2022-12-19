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Сегодня, 18:24

Шомуродов попал в сферу интересов «Торино»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов «Торино», сообщает Tuttosport.

«Рома» пока не получила ни одного конкретного предложения по покупке 27-летнего игрока.

Бывший футболист «Ростова» играет в «Роме» с лета прошлого года. Его соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне он провел 6 матчей а серии А. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Торино
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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16
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 - : -
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Торино – Верона
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 - : -
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 - : -
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