Симоне Индзаги поделился мнением о скором возобновлении серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о скором возобновлении серии А.

«2022 год был для нас успешным — мы выиграли трофеи и до последнего боролись за Скудетто в прошлом сезоне. Сейчас необходимо все начать сначала и сделать все возможное, чтобы и этот сезон стал успешным», — цитирует тренера Sky.

После 15 туров серии А «Интер» занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Наполи» на 11 очков.