Симоне Индзаги поделился мнением о скором возобновлении серии А
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о скором возобновлении серии А.
«2022 год был для нас успешным — мы выиграли трофеи и до последнего боролись за Скудетто в прошлом сезоне. Сейчас необходимо все начать сначала и сделать все возможное, чтобы и этот сезон стал успешным», — цитирует тренера Sky.
После 15 туров серии А «Интер» занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Наполи» на 11 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3
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