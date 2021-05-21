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Буффон может продолжить карьеру в «Монце»

13:26
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в клубе серии B, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, в 43-летнем игроке заинтересована «Монца», руководителями которой являются экс-боссы «Милана» Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани.

Ранее Буффон сообщил, что по окончании сезона покинет туринский клуб, однако завершать карьеру пока не планирует.

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