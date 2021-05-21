Доннарумма может продолжить карьеру в «Барселоне»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Барселону», сообщает AS.

По данным источника, агент Мино Райола предложил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте приобрести игрока в качестве свободного агента и продать за хорошую сумму нынешнего вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Отметим, ранее «Милан» предложил 22-летнему футболисту продлить соглашение с зарплатой на 8 миллионов евро в год.