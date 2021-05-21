Раньери принял решение покинуть пост главного тренера «Сампдории»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери покинет свой пост, сообщает Football Italia.

По информации источника, 69-летний итальянский специалист принял решение уйти из клуба по окончании сезона-2020/21.

Раньери возглавил «Сампдорию» в октябре 2019 года. По итогам сезона-2020/21 команда гарантировала себе 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.