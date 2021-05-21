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Раньери принял решение покинуть пост главного тренера «Сампдории»

15:11
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Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери покинет свой пост, сообщает Football Italia.

По информации источника, 69-летний итальянский специалист принял решение уйти из клуба по окончании сезона-2020/21.

Раньери возглавил «Сампдорию» в октябре 2019 года. По итогам сезона-2020/21 команда гарантировала себе 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170967/ranieri-leave-sampdoria

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