Раньери принял решение покинуть пост главного тренера «Сампдории»
15:11
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери покинет свой пост, сообщает Football Italia.
По информации источника, 69-летний итальянский специалист принял решение уйти из клуба по окончании сезона-2020/21.
Раньери возглавил «Сампдорию» в октябре 2019 года. По итогам сезона-2020/21 команда гарантировала себе 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170967/ranieri-leave-sampdoria
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