Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Буффон может быть дисквалфицирован за богохульную фразу в матче «Интер» — «Ювентус»

23:00
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Теги:

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может быть наказан за нецензурную лексику в матче 1/2 финала Кубка Италии против «Интера» (2:1). Как сообщает Corriere dello Sport, 43-летний голкипер, пропустив гол от Лаутаро Мартинеса, произнес вслух богохульную фразу, которая считается самым грубым ругательством в итальянском языке. Теперь ему грозит штраф и дисквалификация.

Игра с «Интером» стала для Буффона 1100-й в профессиональной карьере.

Это второй случай за несколько дней, когда на вратаря поступает жалоба в дисциплинарную комиссию. Он уже рискует получить наказание за ту же самую реплику в декабрьской игре с «Пармой» — данная жалоба поступила 26 января.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир