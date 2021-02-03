Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может быть наказан за нецензурную лексику в матче 1/2 финала Кубка Италии против «Интера» (2:1). Как сообщает Corriere dello Sport, 43-летний голкипер, пропустив гол от Лаутаро Мартинеса, произнес вслух богохульную фразу, которая считается самым грубым ругательством в итальянском языке. Теперь ему грозит штраф и дисквалификация.

Игра с «Интером» стала для Буффона 1100-й в профессиональной карьере.

Это второй случай за несколько дней, когда на вратаря поступает жалоба в дисциплинарную комиссию. Он уже рискует получить наказание за ту же самую реплику в декабрьской игре с «Пармой» — данная жалоба поступила 26 января.