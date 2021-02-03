«Наполи» и «Аталанта» объявили составы на первый матч 1/2 финала Кубка Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Наполи»: Оспина, Максимович, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Бакайоко, Хюсай, Политано, Лосано, Инсинье. Главный тренер — Дженнаро Гаттузо.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Муриэль, Сапата. Главный тренер — Джан Пьеро Гасперини.

Матч «Наполи» — «Аталанта» начнется сегодня 3 февраля в 22.45 (мск). «СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.