«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчук остался в запасе
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«Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.
Ответная игра пройдет в Бергамо 10 февраля.
Кубок Италии
1/2 финал
Первый матч
«Наполи» — «Аталанта» — 0:0
«Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Бакайоко, Демме (Эльмас, 67), Хюсай, Политано (Петанья, 66), Лосано (Осимен, 82), Инсинье (Зелиньски, 69).
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 73), Гозенс, Муриэль (Иличич, 73), Сапата (Ламмерс, 80).
Предупреждения: Ромеро, 64. Кулибали, 88.
Судья: Фаббри.
3 февраля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
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