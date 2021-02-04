«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчук остался в запасе

«Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.

Ответная игра пройдет в Бергамо 10 февраля.

Кубок Италии

1/2 финал

Первый матч

«Наполи» — «Аталанта» — 0:0

«Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Бакайоко, Демме (Эльмас, 67), Хюсай, Политано (Петанья, 66), Лосано (Осимен, 82), Инсинье (Зелиньски, 69).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 73), Гозенс, Муриэль (Иличич, 73), Сапата (Ламмерс, 80).

Предупреждения: Ромеро, 64. Кулибали, 88.

Судья: Фаббри.

3 февраля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».