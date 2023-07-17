«Брайтон» согласовал условия контракта с защитником «Фиорентины»
Защитник «Фиорентины» Игор перейдет в «Брайтон», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб и бразильский футболист достигли соглашения о контракте до лета 2027 года. «Фиорентина» и «Брайтон» продолжают переговоры о цене 25-летнего игрока.
Игор выступает за флорентийцев с 2021 года. В сезоне-2022/23 защитник провел 42 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
|0
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|0
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|0-0
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18
|Фрозиноне
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|0-0
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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