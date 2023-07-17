Пятибратов рассказал, что у него было предложение из серии В
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о вариантах продолжения карьеры.
«Были очень хорошие предложения из Италии по работе — команда серии В. Мне было очень интересно рассмотреть этот вариант. Предложение содержало в себе задачу выхода команды в серию А. Но не смогли договориться. Думаю, помешали политические причины. Несколько предложений я отверг из ФНЛ. Хочется больше свободы и творчества в работе. Рассчитываю, что смогу приступить к работе ближе к середине осени. Надеюсь, все получится. Приглашали ли из топ-10 клубов РПЛ? Нет, таких приглашений не было. Из России приглашения приходили только из ФНЛ, но я отказался», — приводит слова Пятибратова Sport24.
Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре 2022 года и был уволен с поста главного тренера команды 30 апреля 2023-го. Ранее 47-летний специалист работал в таких клубах, как «Мордовия», «Тракай», «Сочи», минское «Динамо» и «Жемчужина-Сочи».
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3
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4
|Милан
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5
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
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9
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10
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
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|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
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Болонья – Милан
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