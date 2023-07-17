«Интер» приступил к переговорам по Морате

«Интер» приступил к переговорам с «Атлетико» по трансферу форварда Альваро Мораты, сообщает Relevo Маттео Моретто. В СМИ ранее писали, что миланцы видят в игроке альтернативу Ромелу Лукаку.

По данным источника, мадридцы отпустят игрока за 20 миллионов евро. Сам футболист также готов к смене клуба.