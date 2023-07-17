«Интер» приступил к переговорам по Морате
«Интер» приступил к переговорам с «Атлетико» по трансферу форварда Альваро Мораты, сообщает Relevo Маттео Моретто. В СМИ ранее писали, что миланцы видят в игроке альтернативу Ромелу Лукаку.
По данным источника, мадридцы отпустят игрока за 20 миллионов евро. Сам футболист также готов к смене клуба.
В минувшем сезоне Мората провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
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7
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8
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9
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10
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11
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13
|Сассуоло
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
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|0
|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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