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«Бордо» дома обыграл «Ренн»

16:07

«Бордо» обыграл в домашнем матче «Ренн» (1:0) в 35-м туре чемпионата Франции.

Побденый гол забил Секу Мара на 11-й минуте игры.

После 35 туров лиги 1 «Ренн» набрал 54 очка и расположился на 7-м месте, «Бордо» (39) на 15-й позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

«Бордо» — «Ренн» — 1:0 (1:0)

Гол: Мара, 11.

«Бордо»: Костиль, Сабали, Мексер, Бенито, Кватенг, Адли, Лаку (Сиссоко, 70), Хван Ый Джо (Бриан, 84), Калу (Бен Арфа, 59), Зеркан (Уден, 60), Мара (А.Траоре, 59).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре (Соппи, 79), Далберт (Мауасса, 54), Агерд, Н`Зонзи, Буриго (Гирасси, 54), Камавинга, Тэ (Гренье, 79), Террье (Дель Кастильо, 66), Доку.

Предупреждения: Лаку, 69. Тэ, 74. Бенито, 76. Сиссоко, 82. Мексер, 90+1.

Удаление: Н`Зонзи, 8.

Судья: Готье (Франция).

2 мая. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

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