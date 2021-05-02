«Бордо» дома обыграл «Ренн»
«Бордо» обыграл в домашнем матче «Ренн» (1:0) в 35-м туре чемпионата Франции.
Побденый гол забил Секу Мара на 11-й минуте игры.
После 35 туров лиги 1 «Ренн» набрал 54 очка и расположился на 7-м месте, «Бордо» (39) на 15-й позиции.
Чемпионат Франции. Лига 1
35-й тур
«Бордо» — «Ренн» — 1:0 (1:0)
Гол: Мара, 11.
«Бордо»: Костиль, Сабали, Мексер, Бенито, Кватенг, Адли, Лаку (Сиссоко, 70), Хван Ый Джо (Бриан, 84), Калу (Бен Арфа, 59), Зеркан (Уден, 60), Мара (А.Траоре, 59).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре (Соппи, 79), Далберт (Мауасса, 54), Агерд, Н`Зонзи, Буриго (Гирасси, 54), Камавинга, Тэ (Гренье, 79), Террье (Дель Кастильо, 66), Доку.
Предупреждения: Лаку, 69. Тэ, 74. Бенито, 76. Сиссоко, 82. Мексер, 90+1.
Удаление: Н`Зонзи, 8.
Судья: Готье (Франция).
2 мая. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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