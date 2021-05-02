Буффон: «Огонь внутри меня все еще горит»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своем решении продолжить играть в футбол.

«Внутри меня все еще горит огонь. Я продолжаю играть, потому что чувствую себя хорошо. Я конкурентоспособен и всегда хочу прибавлять.

За последние 12 лет карьеры я мало наслаждался победами и много думал о поражениях. Это нормально, когда ты привык побеждать. В этом смысле победы оказывают незначительное влияние, но разочарование от проигрыша остается.

Мне нужно попытаться смириться с этим, иначе я рискну никогда не уйти», — приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на прямой эфир в Instagram Randstad Italia.

В 43-летнем игроке также заинтересованы ряд команд. Футболист сам сможет выбрать клуб, в котором продолжит карьеру.