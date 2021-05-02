Буффон: «Огонь внутри меня все еще горит»
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своем решении продолжить играть в футбол.
«Внутри меня все еще горит огонь. Я продолжаю играть, потому что чувствую себя хорошо. Я конкурентоспособен и всегда хочу прибавлять.
За последние 12 лет карьеры я мало наслаждался победами и много думал о поражениях. Это нормально, когда ты привык побеждать. В этом смысле победы оказывают незначительное влияние, но разочарование от проигрыша остается.
Мне нужно попытаться смириться с этим, иначе я рискну никогда не уйти», — приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на прямой эфир в Instagram Randstad Italia.
В 43-летнем игроке также заинтересованы ряд команд. Футболист сам сможет выбрать клуб, в котором продолжит карьеру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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