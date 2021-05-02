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«Сассуоло» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе

15:45
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В 34-м туре серии А «Аталанта» Алексея Миранчука играет в гостях с «Сассуоло». Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе команды из Бергамо.

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Мюльдюр, Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре, Берарди, Обианг, Бога, Дефрель.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толои, Джимсити, Гозенс, Малиновский, Фройлер, Пессина, де Рон, Ромеро, Сапата.

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