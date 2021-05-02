«Сассуоло» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе
В 34-м туре серии А «Аталанта» Алексея Миранчука играет в гостях с «Сассуоло». Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе команды из Бергамо.
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Мюльдюр, Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре, Берарди, Обианг, Бога, Дефрель.
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толои, Джимсити, Гозенс, Малиновский, Фройлер, Пессина, де Рон, Ромеро, Сапата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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