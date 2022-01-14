Бонуччи пропустит минимум три матча «Ювентуса» из-за травмы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о травме защитника Леонардо Бонуччи. По словам специалиста, футболист пропустит около месяца.

«У Бонуччи возникли мышечные проблемы во время мышечной травмы. Он будет доступен в начале февраля», — цитирует Аллегри L'Equipe.

34-летний защитник не поможет «Ювентусу» в матчах с «Удинезе» (15 января), «Сампдории» в Кубке Италии (18 января) и «Милана» (23 января) в Серии А.