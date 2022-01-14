«Дженоа» арендовал защитника «Ромы», Фарес перешел в «Торино»
Защитник «Ромы» Риккардо Калафиори перешел в «Дженоа», сообщает официальный сайт генуэзского клуба. 19-летний присоединился к «Дженоа» на правах аренды до конца сезона.
Тем временем, защитник «Дженоа» и сборной Алжира Мохамед Фарес перешел в «Торино» также на правах аренды.
Контракт подписан до конца сезона-2021/22. Кроме того, «быки» будут иметь право выкупа алжирского футболиста.
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|
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|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
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|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
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|20
|12
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|3
|44-26
|41
|
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|5
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|
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|
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|
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|
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|8
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|
13
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|20
|8
|3
|9
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|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|21
|5
|5
|11
|28-38
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
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|9
|11
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|12
|
20
|Салернитана
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|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
Лидеры
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|Г
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
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Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
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Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
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