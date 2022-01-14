«Дженоа» арендовал защитника «Ромы», Фарес перешел в «Торино»

Защитник «Ромы» Риккардо Калафиори перешел в «Дженоа», сообщает официальный сайт генуэзского клуба. 19-летний присоединился к «Дженоа» на правах аренды до конца сезона.

Тем временем, защитник «Дженоа» и сборной Алжира Мохамед Фарес перешел в «Торино» также на правах аренды.

Контракт подписан до конца сезона-2021/22. Кроме того, «быки» будут иметь право выкупа алжирского футболиста.