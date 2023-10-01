«Болонья» обыграла «Эмполи» благодаря хет-трику Орсолини

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«Болонья» на своем поле обыграла «Эмполи» в матче 7-го тура серии А — 3:0.

У хозяев три гола забил полузащитник Рикардо Орсолини (21-я, 66-я и 90+3-я минуты встречи).

«Болонья» поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков. «Эмполи» занимает предпоследнее, 19-е, место (3 очка).

Красно-синие 7 октября на выезде сыграют против «Интера». «Эмполи» днем ранее встретится с «Удинезе».