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«Болонья» обыграла «Эмполи» благодаря хет-трику Орсолини

Алина Савинова
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Игроки «Болоньи» радуются победе над «Эмполи».
Фото Global Look Press

«Болонья» на своем поле обыграла «Эмполи» в матче 7-го тура серии А — 3:0.

У хозяев три гола забил полузащитник Рикардо Орсолини (21-я, 66-я и 90+3-я минуты встречи).

«Болонья» поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков. «Эмполи» занимает предпоследнее, 19-е, место (3 очка).

Красно-синие 7 октября на выезде сыграют против «Интера». «Эмполи» днем ранее встретится с «Удинезе».

Италия. Серия А. 7-й тур
01 окт, 13:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
3:0
Эмполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Болонья
ФК Эмполи
Серия А
0
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Индзаги восхитился покером Мартинеса в матче «Интера» с «Салернитаной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
5
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
11
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
12
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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Милан – Лацио
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Салернитана – Интер
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1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 3 : 0
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 - : -
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 - : -
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
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