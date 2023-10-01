«Болонья» обыграла «Эмполи» благодаря хет-трику Орсолини
«Болонья» на своем поле обыграла «Эмполи» в матче 7-го тура серии А — 3:0.
У хозяев три гола забил полузащитник Рикардо Орсолини (21-я, 66-я и 90+3-я минуты встречи).
«Болонья» поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков. «Эмполи» занимает предпоследнее, 19-е, место (3 очка).
Красно-синие 7 октября на выезде сыграют против «Интера». «Эмполи» днем ранее встретится с «Удинезе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|0
|1
|19-3
|18
|
2
|Милан
|7
|6
|0
|1
|15-8
|18
|
3
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
4
|Ювентус
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|
5
|Аталанта
|6
|4
|0
|2
|11-5
|12
|
6
|Фиорентина
|6
|3
|2
|1
|12-10
|11
|
7
|Лечче
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
8
|Болонья
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Фрозиноне
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|11-12
|9
|
11
|Торино
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
12
|Дженоа
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
13
|Верона
|6
|2
|1
|3
|4-6
|7
|
14
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
15
|Монца
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Рома
|6
|1
|2
|3
|13-11
|5
|
17
|Эмполи
|7
|1
|0
|6
|1-16
|3
|
18
|Удинезе
|6
|0
|3
|3
|2-10
|3
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|16:00
|
Лечче – Наполи
|0 : 4
|30.09
|19:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|30.09
|21:45
|
Салернитана – Интер
|0 : 4
|1.10
|13:30
|
Болонья – Эмполи
|3 : 0
|1.10
|16:00
|
Удинезе – Дженоа
|- : -
|1.10
|19:00
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|1.10
|21:45
|
Рома – Фрозиноне
|- : -
|2.10
|19:30
|
Сассуоло – Монца
|- : -
|2.10
|19:30
|
Торино – Верона
|- : -
|2.10
|21:45
|
Фиорентина – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|6
|1
|0
Новости