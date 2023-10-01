Дубль Гюдмюндссона не помог «Дженоа» одержать победу над «Удинезе»

«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 7-го тура серии А — 2:2.

У «грифонов» нападающий Альберт Гюдмюндссон оформил дубль в этой встрече (14-я и 41-я минуты). Еще один его гол на 28-й минуте не был засчитан из-за офсайда. У черно-белых отличился форвард Лоренцо Лукка (23-я минута). На 90+1-й минуте матча защитник «Дженоа» Алан Маттурро забил автогол.

«Дженоа» расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. «Удинезе» идет на 17-й строчке (4 очка).