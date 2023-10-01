Дубль Гюдмюндссона не помог «Дженоа» одержать победу над «Удинезе»
«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 7-го тура серии А — 2:2.
У «грифонов» нападающий Альберт Гюдмюндссон оформил дубль в этой встрече (14-я и 41-я минуты). Еще один его гол на 28-й минуте не был засчитан из-за офсайда. У черно-белых отличился форвард Лоренцо Лукка (23-я минута). На 90+1-й минуте матча защитник «Дженоа» Алан Маттурро забил автогол.
«Дженоа» расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. «Удинезе» идет на 17-й строчке (4 очка).
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|0
|1
|19-3
|18
|
2
|Милан
|7
|6
|0
|1
|15-8
|18
|
3
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
4
|Ювентус
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|
5
|Аталанта
|6
|4
|0
|2
|11-5
|12
|
6
|Фиорентина
|6
|3
|2
|1
|12-10
|11
|
7
|Лечче
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
8
|Болонья
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Фрозиноне
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|11-12
|9
|
11
|Торино
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
12
|Дженоа
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
13
|Верона
|6
|2
|1
|3
|4-6
|7
|
14
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
15
|Монца
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Рома
|6
|1
|2
|3
|13-11
|5
|
17
|Эмполи
|7
|1
|0
|6
|1-16
|3
|
18
|Удинезе
|6
|0
|3
|3
|2-10
|3
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2
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38 тур
|30.09
|16:00
|
Лечче – Наполи
|0 : 4
|30.09
|19:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|30.09
|21:45
|
Салернитана – Интер
|0 : 4
|1.10
|13:30
|
Болонья – Эмполи
|3 : 0
|1.10
|16:00
|
Удинезе – Дженоа
|- : -
|1.10
|19:00
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|1.10
|21:45
|
Рома – Фрозиноне
|- : -
|2.10
|19:30
|
Сассуоло – Монца
|- : -
|2.10
|19:30
|
Торино – Верона
|- : -
|2.10
|21:45
|
Фиорентина – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|6
|1
|0
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