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Сегодня, 14:28

Индзаги восхитился покером Мартинеса в матче «Интера» с «Салернитаной»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал покер нападающего команды Лаутаро Мартинеса в игре с «Салернитаной» (0:4).

26-летний футболист вышел на замену во втором тайме и за 27 минут забил четыре гола.

«Лаутаро никогда не отступает, он всегда выкладывается на поле. Он забил четыре мяча, но важно, что команда помогла ему в этом. Он капитан, он чувствует себя здесь лидером», — цитирует тренера журналист Альфредо Педулла.

В этом сезоне форвард провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
5
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 2 : 0
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 - : -
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 - : -
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 - : -
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 - : -
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
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Фиорентина – Кальяри
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Доменико Берарди

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П
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Интер

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Альфред Данкан

Фиорентина

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Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

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И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

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Исак Хиен

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 4 1 0
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Лечче

 6 1 0
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