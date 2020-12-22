Болельщики могут вернуться на стадионы Италии в январе

Президент итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, когда болельщики смогут вернуться на стадионы матчей серии А.

«Этот сезон чемпионата Италии весьма захватывающий, мы стали свидетелями некоторых сюрпризов. Однако фанаты — главные лица футбола, а их нет. Без них матчи не будут цельными. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы фанаты вернулись на стадионы. Надеюсь, что это произойдет в январе, но не все зависит от нас», — сказал Гравина в эфире Radio Rai.