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Болельщики могут вернуться на стадионы Италии в январе

06:30
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Президент итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, когда болельщики смогут вернуться на стадионы матчей серии А.

«Этот сезон чемпионата Италии весьма захватывающий, мы стали свидетелями некоторых сюрпризов. Однако фанаты — главные лица футбола, а их нет. Без них матчи не будут цельными. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы фанаты вернулись на стадионы. Надеюсь, что это произойдет в январе, но не все зависит от нас», — сказал Гравина в эфире Radio Rai.

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