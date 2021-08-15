Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Болельщики «Интера» испортили граффити с изображением Лукаку

17:18
Теги:

Болельщики «Интера» испортили граффити с изображением уже бывшего нападающего команды Ромелу Лукаку. Они исписали надписями с оскорблениями и словами «предатель» изображение, на котором запечатлен знаменитый момент стычки Лукаку с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

Лукаку выступал за «Интер» с августа 2019 года. 12 августа 2021 года «Челси» купил 28-летнего бельгийца у итальянской команды за 115 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Ученые назвали напитки для профилактики тромбоза после COVID-19
Момент падения пожарного самолета в Турции попал на видео
"У нас настоящий богатырь": Авербух рассказал о сыне от Арзамасовой
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд