Болельщики «Интера» испортили граффити с изображением Лукаку
17:18
Болельщики «Интера» испортили граффити с изображением уже бывшего нападающего команды Ромелу Лукаку. Они исписали надписями с оскорблениями и словами «предатель» изображение, на котором запечатлен знаменитый момент стычки Лукаку с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
Лукаку выступал за «Интер» с августа 2019 года. 12 августа 2021 года «Челси» купил 28-летнего бельгийца у итальянской команды за 115 миллионов евро.
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