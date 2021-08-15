Болельщики «Интера» испортили граффити с изображением Лукаку

Болельщики «Интера» испортили граффити с изображением уже бывшего нападающего команды Ромелу Лукаку. Они исписали надписями с оскорблениями и словами «предатель» изображение, на котором запечатлен знаменитый момент стычки Лукаку с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

Romelu #Lukaku a publi? un long message d'adieu aux tifosi de l'#Inter aujourd'hui pour expliquer son choix de partir ? Chelsea. Mais le tag de son altercation avec Ibra (juste a c?t? de San Siro) a ?t? vandalis? ? Milan : «Tra?tre vendu». pic.twitter.com/ICEweTprca — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 15, 2021

Лукаку выступал за «Интер» с августа 2019 года. 12 августа 2021 года «Челси» купил 28-летнего бельгийца у итальянской команды за 115 миллионов евро.