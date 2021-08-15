Моуринью высказался о дебюте на посту главного тренера «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в своем Insragram поделился эмоциями от переезда в Рим и начале серии А.

Португальский специалист приступил к работе в стане римлян 1 июня 2021 года.

«Первый день ДОМА. Дом это дом. Было здорово ощутить страсть и любовь потрясающих болельщиков «Ромы». Сейчас начнется настоящий футбол, очень ждем его», — написал Моуринью.

Вчера, 14 августа, «Рома» обыграла в товарищеском матче клуб «Раджа Касабланка» (5:0).