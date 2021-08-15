Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Моуринью высказался о дебюте на посту главного тренера «Ромы»

18:15
Теги:

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в своем Insragram поделился эмоциями от переезда в Рим и начале серии А.

Португальский специалист приступил к работе в стане римлян 1 июня 2021 года.

«Первый день ДОМА. Дом это дом. Было здорово ощутить страсть и любовь потрясающих болельщиков «Ромы». Сейчас начнется настоящий футбол, очень ждем его», — написал Моуринью.

Вчера, 14 августа, «Рома» обыграла в товарищеском матче клуб «Раджа Касабланка» (5:0).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Врач перечислила особо вредные для печени продукты
Видео первых секунд после убийства парня на Кутузовском проспекте
Как выглядит 68-летняя Ирина Аллегрова без парика и макияжа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд