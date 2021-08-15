Моуринью высказался о дебюте на посту главного тренера «Ромы»
18:15
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в своем Insragram поделился эмоциями от переезда в Рим и начале серии А.
Португальский специалист приступил к работе в стане римлян 1 июня 2021 года.
«Первый день ДОМА. Дом это дом. Было здорово ощутить страсть и любовь потрясающих болельщиков «Ромы». Сейчас начнется настоящий футбол, очень ждем его», — написал Моуринью.
Вчера, 14 августа, «Рома» обыграла в товарищеском матче клуб «Раджа Касабланка» (5:0).
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