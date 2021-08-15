Флоренци близок к переходу в «Милан»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци в ближайшее время сменит клубную прописку. Переход 30-летнего итальянца в «Милан» находится на завершающей стадии, сообщает журналист Николо Скира.

Сделка будет оформлена в виде аренды с опцией выкупа. В римском клубе рассчитывают на то, что покупка станет обязательной при достижении определенных условий.

В прошлом сезоне Флоренци выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.