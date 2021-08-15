Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Флоренци близок к переходу в «Милан»

16:33
Теги:

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци в ближайшее время сменит клубную прописку. Переход 30-летнего итальянца в «Милан» находится на завершающей стадии, сообщает журналист Николо Скира.

Сделка будет оформлена в виде аренды с опцией выкупа. В римском клубе рассчитывают на то, что покупка станет обязательной при достижении определенных условий.

В прошлом сезоне Флоренци выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Камера сняла убийство мужчины на Кутузовском проспекте в Москве
Момент падения пожарного самолета в Турции попал на видео
Талибы заявили о нежелании принимать власть от президента Афганистана
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд