Бернардески пропустит несколько матчей «Ювентуса» из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески выбыл как минимум на 10 дней из-за травмы.

Как сообщается на официальном сайте клуба, у футболиста диагностировали повреждение правой подвздошной мышцы.

Бернардески получил травму в сборной Италии во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Северной Ирландией (0:0). 27-летний игрок вышел на замену на 68-й минуте встречи.

Нападающий не сможет сыграть в матчах серии А с «Лацио» (20 ноября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (23 ноября).

В сезоне-2021/22 Бернардески провел за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.