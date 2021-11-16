Бернардески пропустит несколько матчей «Ювентуса» из-за травмы
20:42
Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески выбыл как минимум на 10 дней из-за травмы.
Как сообщается на официальном сайте клуба, у футболиста диагностировали повреждение правой подвздошной мышцы.
Бернардески получил травму в сборной Италии во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Северной Ирландией (0:0). 27-летний игрок вышел на замену на 68-й минуте встречи.
Нападающий не сможет сыграть в матчах серии А с «Лацио» (20 ноября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (23 ноября).
В сезоне-2021/22 Бернардески провел за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.juventus.com/it/news/articoli/training-center-inizia-la-settimana-di-lavoro
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